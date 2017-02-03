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Генконсул США отметил благоприятный инвестиционный климат в Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Генконсул США отметил благоприятный инвестиционный климат в Башкирии Фото: Андрей Старостин

Генконсул США отметил благоприятный инвестиционный климат в Башкирии Фото: Андрей Старостин

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Генеральный консул США в Екатеринбурге Маркус Микели в ходе своего визита в Уфу отметил высокий рейтинг Башкортостана среди делового сообщества США, а также благоприятный инвестиционный климат в республике.

Главная цель состоявшейся рабочей поездки Маркуса Микели в Уфу — изучение возможностей для развития торговых, экономических и культурных связей США с Республикой Башкортостан. В ходе визита Генконсул США встретился с руководством Представительства Министерства иностранных дел России в Уфе, представителями Минэкономразвития Башкортостана, администрации Уфы и Торгово-промышленной палаты республики.

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РБ, главными темами обсуждения стали возможности развития торгово-экономического сотрудничества, а также реализация образовательных программ и культурного обмена.

В рамках своего визита Маркус Микели посетил научно-производственное предприятие «Буринтех», являющееся крупнейшим разработчиком и производителем инструментов для бурения и ремонта нефтяных, газовых и горнорудных скважин. После организованной экскурсии по предприятию руководители «Буринтеха» обсудили с Генконсулом США дальнейшие планы по расширению сотрудничества с американскими компаниями.

Теги: внешнеэкономичекие связи,инвестиционный климат,США
 
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