Успеть за 20 минут: В Уфе «скорая» добирается до пациентов через пробки и сугробы Фото: автор Успеть за 20 минут: В Уфе «скорая» добирается до пациентов через пробки и сугробы Фото: автор

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе «скорая» добирается до пациентов через пробки и сугробы. Это выяснила газета «Комсомольская правда-Уфа», проверив, сложно ли машине неотложки передвигаться по столице республики.

Бригада Кировской подстанции скорой помощи в течение дня спешила на помощь к пациентам по разным адресам. Для медиков важно успеть приехать по вызову в течение 20 минут, ведь каждая секунда нуждающегося в помощи на счету. Если «скорая» не укладывается в отведенное время, бригада пишет объяснительные. Путь был нелегким: через 10-балльные пробки, снежные накаты и сугробы, неуважение водителей. В этот день с трудом, но всем пациентам оказали необходимую медпомощь. Подробная информация и фотоотчёт размещены по ссылке.