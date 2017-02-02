В Башкирии зарегистрировать предприятие стало проще - УФНС

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В республике стало проще зарегистрировать свое предприятие. Сейчас возможна регистрация юридического лица в течение трех рабочих дней (было пять дней) в две процедуры — сдача и получение документов. Также значительно упрощают жизнь электронные сервисы на сайте ФНС, об этом напомнили в УФНС по РБ.

Интернет-сервис «Создай свой бизнес» информирует о взаимодействии налогоплательщика с фискальными службами на протяжении развития бизнеса. Сервис «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» помогает подготовиться к подаче заявления без ошибок.

Заявитель может выбрать любой удобный для себя способ подачи документов на государственную регистрацию: предоставление бумажных документов в регистрирующий орган; отправка по почте; с помощью сервиса «Подача документов на государственную регистрацию» на сайте ФНС.

Документы можно подать в межрайонную ИФНС России №39 по РБ, а также в любое из 74 отделений МФЦ либо оформить их у нотариуса. В случае личного представления заявления о создании юридического лица отсутствует необходимость в нотариальном свидетельствовании подписи заявителя.

Кроме того, отменена обязанность уведомлять налоговый орган и внебюджетные фонды об открытии и закрытии банковского счета, а также предоставлена возможность использовать типовые уставы, разработанные Минэкономразвития России, пояснил начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС по РБ Вячеслав Зайцев.