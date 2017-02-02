ФНС России с февраля регистрирует только онлайн-кассы Фото: Олег Яровиков ФНС России с февраля регистрирует только онлайн-кассы Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

С февраля текущего года налоговые службы регистрируют только онлайн-кассы, обеспечивающие возможность передачи данных в ФНС через операторов фискальных данных. Об этом напоминают в УФНС по республике.

Перерегистрация контрольно-кассовой техники также производится по новым правилам. Основаниями для перерегистрации являются: смена адреса и места установки контрольно-кассовой техники, изменение наименования или ФИО пользователя, замена фискального накопителя, смена оператора фискальных данных, переход из автономного режима и другие причины. Процедура регистрации касс упрощена, их можно зарегистрировать в личном кабинете на сайте ФНС. При желании можно обратиться в любую инспекцию.

К 1 июля 2017 года на новый порядок применения ККТ должны перейти все владельцы кассовой техники. Отсрочку до 1 июля 2018 года получили предприниматели, использующие патентную систему налогообложения, ЕНВД (единый налог на вмененный доход), владельцы торговых автоматов и предприниматели, оказывающие услуги населению.

Предпринимателей, не работающих с контрольно-кассовыми аппаратами нового типа, ждут санкции.