В Башкирии решается вопрос уточнения границ уфимского лимонария Фото: сайт lemonarium.ru В Башкирии решается вопрос уточнения границ уфимского лимонария Фото: сайт lemonarium.ru

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане рабочая группа по проблемам учета земель лесного фонда решает вопрос уточнения границ территории уфимского лимонария. Представители Управления Росреестра, филиала ФКП Росреестра, ТУ Росимущества по республике, Минземимущества и Минлесхоза региона изучают спорный вопрос, возникший вокруг учебно-опытного хозяйства Уфимского лесотехнического техникума.

Дело в том, что в 2015 году лимонарий подал заявку на присвоение хозяйству статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения, решение одобрили в Правительстве Башкортостана, в Минэкологии республики и Минприроды России. Но оформление присвоения статуса памятника природы было приостановлено в связи с выявлением несоответствия представленных документов — возникло расхождение учетных данных. По сведениям Государственного лесного реестра, участок лимонария отнесен к землям лесного фонда федеральной собственности, а по данным Государственного кадастра недвижимости — к землям населенных пунктов. Площадь участка едина — 3,9 гектара, но границы разные.

По словам директора хозяйства Фариды Садыковой, в настоящее время одна из строительных фирм претендует на часть земли, площадью 3,5 тысячи квадратных метров. На этой территории ученые выращивают несколько видов деревьев и растений, в том числе 40 краснокнижных. На защиту лимонария встала общественность республики.

«Ни о каком закрытии лимонария, которое предполагают уфимцы, речи не идет, — разъяснил ситуацию замминистра лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов. — Сегодня в установленном законом порядке проводится работа по межеванию и установлению границ лимонария. Межеванием границ в соответствии с контрактной системой занимается фирма, итоги работ она должна представить в течение месяца. В случае выявления накладок иных категорий земель на земли лесного фонда мы сначала попытаемся решить вопрос в досудебном порядке, если нет — то через суд, но в цивилизованном русле. Как только работа будет доведена до конца, с согласования с региональными и федеральными органами вновь будет подана заявка для придания лимонарию статуса ООПТ. Надеемся, что в течение текущего Года экологии этот вопрос благополучно разрешится. Кроме того, в надежде на дальнейшее развитие лимонария полную реконструкцию учебно-опытного хозяйства планируется включить в перечень 100 объектов к 100-летию Башкортостана».

Спорный технический вопрос вокруг границ территории лимонария — единственная преграда для получения статуса памятника природы. Об этом говорит и директор хозяйства Фарида Садыкова.

«В случае положительного решения этой ситуации лимонарий станет третьим памятником природы на территории Уфы, как крупного мегаполиса (в перечень ООПТ входят также Уфимский ботанический сад и Непейцевская дача). Во-первых, это престиж для столицы, во-вторых, статус обеспечит нашу неприкосновенность как памятника природы, защитит уникальные растения, в-третьих, мы сможем более плотно заняться научно-исследовательской деятельностью. Наша мечта — остаться нетронутым оазисом в городе».

Справка. Учебно-опытное хозяйство Уфимского лесотехнического техникума является самым крупным лимонарием в России. На сегодняшний день в теплице лимонария выращиваются и плодоносят 1300 деревьев лимона, они дают 20-22 тонны урожая в год, а также другие цитрусовые. В коллекции хозяйства имеются более 500 видов тропических и субтропических древесных, кустарниковых, травянистых растений. Учебно-опытное хозяйство используется для исследовательских работ, селекции и как учебная база для студентов учебных заведений республики и других регионов. Ежегодно лимонарий посещают около 20 тысяч человек, он является популярным местом для прогулок и проведения свадеб.