В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух девушек на базе отдыха Фото: Следком по РБ

В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту травмирования двух девушек на базе отдыха Фото: Следком по РБ

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на базе отдыха «Ташлы». ЧП произошло 25 января, пострадали две девушки. Дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Обрыв металлического троса бугельного подъемника тюбинговой трассы произошел во время катания отдыхающих на тюбингах. Девушки 21 и 22 лет сорвались вниз и ударились об электрощитовое устройство подъемника. Они получили травмы различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено с целью расширения возможностей установления истины, так как уголовно-процессуальные рамки доследственной проверки не позволяют выполнить необходимый объем следственных действий и оперативных мероприятий, сообщили в СКР. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также круга ответственных лиц, возможно, причастных к его совершению. Будет назначен ряд экспертных исследований.