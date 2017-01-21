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2 февраля Четверг

Уфа   °

Завершилось интернет-голосование в рамках телемарафона «100 имен Башкортостана»

КУЛЬТУРА / 100 лет Республики

УФА, 2 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Завершилось интернет-голосование в рамках масштабного телемарафона «100 имен Башкортостана». Проект канала БСТ вызвал большой интерес, зрители присылали на сайт имена людей, которые, по их мнению, внесли весомый вклад в развитие региона. В числе предложений телезрителей были имена известных деятелей культуры, общественников, политиков.

Специальная комиссия отобрала 200 кандидатов. Список имен представлен на сайте tv-rb.ru. Его объявят в пятницу на пресс-конференции. Известно, что о сотне выдающихся деятелей республики будут подготовлены документальные фильмы и программы Башкирского спутникового телевидения.

«Конкурс на этом не заканчивается, — говорит главный редактор студии телевидения Гузель Хасанова. — Эстафету принимают районы, города республики. Есть информация, что некоторые планируют провести свой конкурс — «100 имен района». Поэтому телезрители, расстроенные тем, что их кандидаты не попали в проект «100 имен Башкортостана», могут быть уверены, что имена их героев не будут забыты».

Теги: 100-летие республики,БСТ
 
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