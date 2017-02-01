Башкирии выделено более 18 млн рублей на благоустройство городских парков Фото: Олег Яровиков Башкирии выделено более 18 млн рублей на благоустройство городских парков Фото: Олег Яровиков

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Более 18,7 млн рублей получит Башкортостан из федерального бюджета на обустройство парков в городах с населением до 250 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.

Предельный уровень софинансирования из федерального бюджета для республики составит 83 процента.

«Подписанным постановлением субсидии 2017 года в объеме 500 млн рублей распределены между бюджетами 72 субъектов Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков), расположенных в городах с численностью населения до 250 тысяч человек, а также определен порядок осуществления контроля использования этих средств», — говорится в документе.

Для получения субсидий регионы должны до 1 марта заключить с Минстроем РФ соглашение, в котором будут прописаны обязательства по распределению средств между городами. До 1 апреля — утвердить правила предоставления и распределения средств между малыми городами и определить перечень получателей субсидии.

Жители населенных пунктов также будут привлечены к работе по благоустройству парков. Планы их благоустройства должны быть вынесены на общественное обсуждение и утверждены вместе с гражданами. При этом обсуждение не может длиться менее 30 дней. При наличии единственного на территории города парка обсуждение проекта может продлиться до 1 мая, если несколько парков — до 15 апреля.