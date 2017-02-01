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Башкирия получит около 35 млн рублей на поддержку творческой деятельности театров

КУЛЬТУРА

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Башкортостан получит более 34,8 млн рублей на поддержку творческой деятельности театров. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Правительства РФ Дмитрий Медведев.

В текущем году 56 российских регионов получат 670 млн рублей субсидий на поддержку творческой деятельности муниципальных театров, сообщается на официальном сайте Правительства РФ.

Средства предназначены для софинансирования расходных обязательств регионов, связанных с поддержкой творческой деятельности и укреплением материально-технической базы муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, говорится в сообщении.

Принятое решение позволит создать дополнительные условия для совершенствования системы оказания господдержки в области культуры и искусства и реализации субъектами Федерации программ поддержки муниципальных учреждений культуры.

Субсидии предоставляются в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы.

Теги: Правительство РФ,субсидии,театры
 
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