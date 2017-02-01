Полномочия главы Чекмагушевского района досрочно прекращены Фото: автор Полномочия главы Чекмагушевского района досрочно прекращены Фото: автор

УФА, 1 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Чекмагушевском районе будет новый глава администрации. Решение о досрочном прекращении полномочий Рифа Юсупова принято сегодня, 1 февраля, на внеочередном заседании Совета муниципального района открытым голосованием. Депутаты удовлетворили просьбу руководителя района в связи с заявлением об отставке по собственному желанию.

Риф Юсупов руководил районом с 2003 года. Он родился в селе Сыйрышбашево Чекмагушевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «инженер-гидротехник». Учился в аспирантуре Оренбургского государственного аграрного университета.

Имеет почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан», награжден Почетной грамотой Республики Башкортостан.