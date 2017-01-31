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31 января Вторник

Уфа   °

Башкирия получит 1,3 млрд рублей из федерального бюджета на субсидирование процентных ставок по инвесткредитам

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

1,3 млрд рублей выделено из федерального бюджета Башкортостану в 2017 году на субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам. С учетом республиканского софинансирования общая сумма господдержки по инвесткредитам составит 1,6 млрд рублей. Как пояснили в Минсельхозе РБ, средства будут направлены на возмещение процентных ставок по инвесткредитам, которые были заключены до 31 декабря 2016 года и прошли отбор в Комиссии по координации вопросов кредитования АПК Минсельхоза РФ.

Теги: сельское хозяйство,кредиты
 
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