В Башкирии наркоман осужден на 15 лет
УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Башкортостане вынесен суровый приговор 30-летнему жителю города Салавата. Мужчина обвинялся в приобретении, хранении, сбыте наркотиков в значительном размере. Сам он свою вину признал только в хранении. Следствие и суд посчитали, что обвиняемый закупил через интернет «спайс» и «скорость» для собственного употребления и дважды продавал наркотики местному жителю. Суд приговорил виновного к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в городской прокуратуре.