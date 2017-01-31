В Башкирии рассмотрена «дорожная карта» по поддержке и стимулированию экспорта Фото: ИА "Башинформ" В Башкирии рассмотрена «дорожная карта» по поддержке и стимулированию экспорта Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Правительство Башкортостана рассмотрело План мероприятий по поддержке и стимулированию экспорта республики.

Документ подготовлен Минэкономразвития региона в соответствии с паспортом приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» на основе предложений профильных органов государственной власти и структурирован по четырем направлениям.

Как сообщили в пресс-службе министерства, первое направление касается формирования и усовершенствования системы поддержки экспорта. Здесь предусматривается определение приоритетных направлений республиканского экспорта и составление экспортной карты, организация работы Центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства республики, создание рабочей группы по поддержке и стимулированию экспорта, а также формирование механизма взаимодействия с Торгпредствами России в иностранных государствах по продвижению башкирской продукции на внешние рынки.

Второй блок связан с оказанием финансовой поддержки экспортно-ориентированным предприятиям, где ключевое место отводится вопросу привлечения федеральных средств в рамках участия республики в мероприятиях государственных программ в области поддержки экспорта. Отдельное внимание уделено взаимодействию с федеральными институтами развития и банковскими учреждениями в части субсидирования, предоставления гарантий, страхования и льготного кредитования экспортных проектов.

Третье направление — промоутерские мероприятия. Они включают семинары, круглые столы, тренинги для республиканских предприятий по вопросам экспортной деятельности, а также организацию бизнес-встреч с зарубежными партнерами.

Предусмотрено участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях с презентацией экспортного потенциала Башкортостана.

На качественно новый уровень планируется перевод работы с экспортно-ориентированными организациями в части оформления паспортов экспортных проектов. Еще одним мероприятием станет проработка вопроса с образовательными организациями республики об открытии специальности в области экспортной деятельности.

В части развития информационных ресурсов экспортной деятельности предусматриваются мероприятия по распространению сведений о республиканской продукции за рубежом, а также информирование предприятий о потребностях иностранных государств.

По каждому обозначенному блоку «дорожной карты» прописаны оцифрованные результаты их реализации, сроки исполнения и ответственные исполнители.

Как отметили в Минэкономразвития РБ, реализация «дорожной карты» будет способствовать формированию широкого слоя конкурентоспособных, активных экспортеров, в том числе из среды малых и средних предприятий. Это, в свою очередь, позитивно скажется на состоянии конкуренции и делового климата в республике.