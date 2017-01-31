С 1 марта уфимцев ждет повышение тарифов на общедомовые нужды

УФА, 31 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

С 1 марта этого года изменятся нормативы по электроэнергии, а также холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил генеральный директор Единого расчетно-кассового центра Уфы Ильдар Ардаширов.

Как рассказал глава уфимского ЕРКЦ, согласно постановлению Госкомитета РБ по тарифам, нормативы изменились следующим образом.

По электроэнергии на ОДН: в многоквартирных домах, не оборудованных лифтами, норматив составляет 0,70 кВтч в месяц на один квадратный метр общей площади, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома. Рост составил 30 рублей; в многоквартирных домах, оборудованных лифтами, норматив составляет 1,22 кВтч в месяц на один квадратный метр общей площади, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома. Рост составил 50 рублей.

«Нормативы по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды рассчитываются с учетом этажности и степени благоустройства», — пояснил Ильдар Ардаширов.

Изменение нормативов приведет к среднему росту платы ОДН в многоквартирных домах с газовыми колонками по холодному водоснабжению на 10 рублей.

В многоквартирных домах, с централизованным холодным и горячим водоснабжением от одного до пяти этажей ОДН на ХВС повысится на 14 рублей, ОДН на ГВС — на 35 рублей.

В домах от шести до девяти этажей средний рост платы на общедомовые нужды на холодное водоснабжение увеличится на 8 рублей, на горячее водоснабжение — на 20 рублей.

В домах от 10 до 16 этажей средний рост платы ОДН на холодное водоснабжение снизится на два рубля, на горячее водоснабжение увеличится на 14 рублей.

Вся информация по изменениям размещена на сайте и стендах территориальных отделений МУП «ЕРКЦ» Уфы, а также на сайтах управляющих компаний.

Кроме того, аналогичную информацию можно будет увидеть на оборотной стороне платежных документов за февраль.

Как сообщало агентство «Башинформ», с 1 января текущего года плата за содержание жилого помещения включает лату за холодную и горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.

Изменения, внесенные в Жилищный кодекс РФ, затрагивают многоквартирные дома, которые находятся в управлении управляющих организаций и ТСЖ, и дают право собственникам жилых помещений принять решение о включении в плату за содержание жилого помещения расходов на приобретение объема коммунальных ресурсов на ОДН, с учетом превышения нормативов потребления.

Размер платы за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых на общедомовые нужды при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отражается в платежном документе отдельной строкой по каждому виду ресурсов.