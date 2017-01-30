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30 января Понедельник

Уфа   °

В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка газо-воздушной смеси

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка газо-воздушной смеси Фото: группа «На дорогах Сибая! (Башкирское Зауралье)», Vk | Видео: соцсети, Наталья Калимуллина

В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка газо-воздушной смеси Фото: группа «На дорогах Сибая! (Башкирское Зауралье)», Vk | Видео: соцсети, Наталья Калимуллина

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В соцсети появилось видео горящей квартиры в Башкирии после хлопка газо-воздушной смеси. Очевидец случившегося опубликовал в интернете запись с места происшествия.

Как сообщало агентство «Башинформ», в квартире многоэтажного дома по улице Федора Алексеева в Белорецке днем 30 января вспыхнул бытовой газ. В результате погиб 56-летний хозяин квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый, помогавший делать ремонт, доставлены в больницу. Республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Повреждены межкомнатные перегородки. Внешних разрушений не последовало, несущие конструкции дома уцелели.

Теги: ЧП,взрыв газа,СКР по РБ
 
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