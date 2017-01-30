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30 января Понедельник

Уфа   °

В Уфе с территории Орджоникидзевского района вывезли 317 кузовов снега

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Уфе с территории Орджоникидзевского района вывезли 317 кузовов снега Фото: администрация Уфы

В Уфе с территории Орджоникидзевского района вывезли 317 кузовов снега Фото: администрация Уфы

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в Орджоникидзевском районе три ночи подряд работали грейдеры, расчищавшие дороги и обочины от наледи и снега. Только за воскресенье было вывезено почти 4,3 тысячи кубометров снежной массы. Грузовикам пришлось сделать 317 рейсов за город. Всего с начала зимы было вывезено 252 тысяч «кубов», за тот же период прошлого года — 118 тысяч.

Теги: ЖКХ,уборка снега
 
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