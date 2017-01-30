В Уфе с территории Орджоникидзевского района вывезли 317 кузовов снега Фото: администрация Уфы
В Уфе с территории Орджоникидзевского района вывезли 317 кузовов снега
В Уфе с территории Орджоникидзевского района вывезли 317 кузовов снега Фото: администрация Уфы
УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
В Уфе в Орджоникидзевском районе три ночи подряд работали грейдеры, расчищавшие дороги и обочины от наледи и снега. Только за воскресенье было вывезено почти 4,3 тысячи кубометров снежной массы. Грузовикам пришлось сделать 317 рейсов за город. Всего с начала зимы было вывезено 252 тысяч «кубов», за тот же период прошлого года — 118 тысяч.