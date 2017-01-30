В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость жилья на I квартал Фото: Олег Яровиков В Башкирии утверждена средняя рыночная стоимость жилья на I квартал Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане утверждена новая средняя рыночная стоимость квадратного метра в городских округах, городских поселениях и районах республики на I квартал этого года для расчета размера социальных выплат молодым семьям. Соответствующий приказ издал Государственный комитет РБ по строительству и архитектуре.

Так, в Уфе один «квадрат» жилья оценен в 35 916 рублей. В Агидели — 27 600, Кумертау — 32 000, Межгорье — 23 700, Нефтекамске — 35 000, Октябрьском — 35 750, Салавате — 33 000, Сибае — 31 110, Стерлитамаке — 35700 рублей. Для Баймака установлена цена в 28 000 рублей, Белебея — 30 000, Белорецка и Бирска — 33 000, Благовещенска — 35 000, Давлеканово — 29 250, Дюртюлей — 31 150, Ишимбая — 30 500, Мелеуза — 31 000, Туймазов — 34 000, Учалов — 33 500, Янаула — 30 000 рублей.