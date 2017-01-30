В Башкирии в квартире многоэтажного дома взорвался бытовой газ, есть жертвы Фото: группа «Подслушано Белорецк», Vk

В Башкирии в квартире многоэтажного дома взорвался бытовой газ, есть жертвы Фото: группа «Подслушано Белорецк», Vk

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в квартире многоэтажного дома взорвался бытовой газ, есть жертвы. ЧП произошло в жилом доме по улице Федора Алексеева в Белорецке днем 30 января. Информация о взрыве поступила в диспетчерскую службу в 14.08. Ликвидировать открытое горение удалось в 14.53.

«Привлечены силы и средства Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: восемь единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС — пять единиц техники и 13 человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

По предварительным данным пресс-службы республиканского Следственного комитета, при взрыве погиб 56-летний хозяин квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый, помогавший делать ремонт, доставлены в больницу. Ведомство проводит доследственную проверку.

В результате ЧП повредились межкомнатные перегородки. Внешних разрушений не последовало, несущие конструкции дома уцелели.