Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.31

EUR 64.34

30 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии в квартире многоэтажного дома взорвался бытовой газ, есть жертвы

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии в квартире многоэтажного дома взорвался бытовой газ, есть жертвы

Фото: группа «Подслушано Белорецк», Vk

В Башкирии в квартире многоэтажного дома взорвался бытовой газ, есть жертвы

Фото: группа «Подслушано Белорецк», Vk

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане в квартире многоэтажного дома взорвался бытовой газ, есть жертвы. ЧП произошло в жилом доме по улице Федора Алексеева в Белорецке днем 30 января. Информация о взрыве поступила в диспетчерскую службу в 14.08. Ликвидировать открытое горение удалось в 14.53.

«Привлечены силы и средства Башкирской территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: восемь единиц техники и 19 человек, в том числе от МЧС — пять единиц техники и 13 человек», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

По предварительным данным пресс-службы республиканского Следственного комитета, при взрыве погиб 56-летний хозяин квартиры. Его 27-летняя дочь и знакомый, помогавший делать ремонт, доставлены в больницу. Ведомство проводит доследственную проверку.

В результате ЧП повредились межкомнатные перегородки. Внешних разрушений не последовало, несущие конструкции дома уцелели.

Теги: взрыв газа,МЧС
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть