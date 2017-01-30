Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 60.31

EUR 64.34

30 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии достигнута положительная динамика в промышленности и сельском хозяйстве

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии достигнута положительная динамика в промышленности и сельском хозяйстве Фото: Олег Яровиков

В Башкирии достигнута положительная динамика в промышленности и сельском хозяйстве Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минэкономразвития Башкортостана подвело предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2016 год.

Как отметили в ведомстве, положительная динамика была достигнута в промышленности и сельском хозяйстве. Темп роста составил 102,6 и 100,8 процента, соответственно.

В регионе удалось обеспечить рост заработной платы в номинальном и реальном выражении. За январь-ноябрь среднемесячная зарплата выросла на семь процентов и составила 27,3 тысячи рублей.

Кроме того, в республике достигнуто плановое значение по вводу жилья. В целом за год построено 2,7 млн квадратных метров. Среди регионов Приволжского федерального округа по вводу жилья Башкортостан по-прежнему удерживает лидирующую позицию.

Теги: Минэкономразвития РБ,промышленность,сельское хозяйство
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть