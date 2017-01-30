В Башкирии достигнута положительная динамика в промышленности и сельском хозяйстве Фото: Олег Яровиков В Башкирии достигнута положительная динамика в промышленности и сельском хозяйстве Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Минэкономразвития Башкортостана подвело предварительные итоги социально-экономического развития республики за 2016 год.

Как отметили в ведомстве, положительная динамика была достигнута в промышленности и сельском хозяйстве. Темп роста составил 102,6 и 100,8 процента, соответственно.

В регионе удалось обеспечить рост заработной платы в номинальном и реальном выражении. За январь-ноябрь среднемесячная зарплата выросла на семь процентов и составила 27,3 тысячи рублей.

Кроме того, в республике достигнуто плановое значение по вводу жилья. В целом за год построено 2,7 млн квадратных метров. Среди регионов Приволжского федерального округа по вводу жилья Башкортостан по-прежнему удерживает лидирующую позицию.