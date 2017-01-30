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30 января Понедельник

Уфа   °

В Башкирии безвозвмездные поступления в бюджет составили около 35 млрд рублей

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане безвозмездные поступления в бюджет составили около 35 млрд рублей, сообщили в Минфине республики. Как правило, это субсидии, субвенции, дотации из федерального бюджета. В целом консолидированный бюджет региона по итогам 2016 года аккумулировал 195 млрд 174 млн рублей (почти 110 процентов к уровню 2015 года).

Поступления по налогу на доход физических лиц составили 47,8 млрд рублей; налог на прибыль организаций — 39,47 млрд; налоги на совокупный доход — около 6,6 млрд. Поступления от акцизов (алкоголь, сигареты) увеличились почти на треть и составили 4,78 млрд рублей.

Доходы от использования госимущества выросли на 1,3 процента и составили около 20,1 млрд рублей.

Теги: бюджет,доходы
 
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