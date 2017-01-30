В Уфе открывается выставка «В мире боевой техники»

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе открывается выставка макетов и моделей вооружения и военной техники «В мире боевой техники». Открытие экспозиции в Республиканском музее Боевой Славы приурочено ко 2 февраля — Дню воинской славы, который отмечается в день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). Событие пройдет в рамках III Региональной выставкой стендового моделизма.

Выставка представляет собой коллекцию различных видов российской военной техники: моделей вооружения и военной техники Русской императорской армии, Рабоче-крестьянской Красной Армии, Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил Российской Федерации. Всего на выставке представлено более 200 моделей. Особый интерес представляют бумажные модели Николая Бочкарева, победители Нижегородской выставки-конкурса стендового моделизма и военно-исторической миниатюры «Защитники Отечества» (2007), Санкт-Петербургского слета стендовых моделистов «История в миниатюре», Международной выставки-конкурса стендовых моделей Kiev Scale Models Fest (2012).

Уникальны бумажные модели Сергея Катренича, выполненные в масштабе 1:48, такие как: автомобиль ГАЗ-А, бронеавтомобиль БА-64, СУ-152 (КВ-14) тяжелая советская самоходно-артиллерийская установка времен Великой Отечественной войны.

Самая большая коллекция, более 40 моделей, предоставлена Павлом Хвойновым. Она демонстрирует историю становления и развития танковых войск России. Интересны своей реалистичностью диорамы Алексея Шушпанова: «Летом 43-го», «Освобождение Польши, 1944», «Поединок, 1942», «Малой кровью, на чужой территории…», «Между боями. Ленинградский фронт, 1944»; диорамы Максима Лактионова: «Пленные», «Брест, 1941», «Экипаж Т-90», «Экипаж Т-90 на отдыхе».

Организаторы проекта — Республиканский музей Боевой Славы, Российское военно-историческое общество РБ, частные коллекционеры и стендовые моделисты Башкортостана. Выставка будет работать до 1 марта 2017 года. Заказ экскурсий по телефону: 260-44-64.