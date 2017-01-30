В Башкирии на территории школ и детсадов появятся камеры видеонаблюдения Фото: автор В Башкирии на территории школ и детсадов появятся камеры видеонаблюдения Фото: автор

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане на территории 18 школ и детсадов появятся камеры видеонаблюдения. Суд по иску прокурора Миякинского района обязал местную администрацию оборудовать учреждения образования видеокамерами и каналами передачи тревожных сообщений.

По закону это необходимо для соблюдения комплексной безопасности и антитеррористической защиты, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

В прошлом году руководители школ и детских садов обращались в отдел образования с вопросом оснащения учебных заведений таким оборудованием. Чиновники отказали им, ссылаясь на отсутствие финансирования.

Прокурор района обратился в суд и потребовал от муниципалитета найти деньги для установки нужной техники.

Системы видеонаблюдения появились уже в 12 школах. Оборудование остальных образовательных организаций находится на контроле надзорного ведомства.