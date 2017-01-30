В Уфе вышло биобиблиографическое издание «Золотое перо России: Марсель Салимов»

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УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе вышло в свет библиографическое издание «Золотое перо России: Марсель Салимов». Осуществленное под эгидой Союза журналистов России и Союза писателей России в издательстве «Белая река», оно представляет собой продолжение книги «Марсель Салимов. Журналист, поэт, писатель-сатирик, общественный деятель». Брошюра открывается словами председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова: «Мы знаем Марселя Салимова как одного из ярких и талантливых представителей современной литературы народов России. Своей литературной и общественной деятельностью он внёс большой вклад в развитие и укрепление дружбы между народами России», а завершается высказыванием председателя правления Союза писателей России Валерия Ганичева: «Лишь те остаются в наше непростое время оптимистами, кто вносит свою лепту в победу добра над злом. В этом разгадка упрямого неуныния Марселя Салимова. По человеческому характеру — он родственник Сергея Михалкова. Сатирик, вечно находящийся в соприкосновении со злом, он вооружён не только иронией и смехом (хотя и иронии в её созидательном свойстве, и юмора — у него в избытке!), а ещё и уверенностью в своей правоте. А эта уверенность его — от преданности своим башкирским нравственным традициям и своим историческим корням, от осознания своей принадлежности к нашей великой и многонациональной российской цивилизации».

В новое издание вошли сведения о сатирике, составленные на основе энциклопедии личностей серии Hübners «Who is Who в России» (Швейцария, 2013) и биографического инновационного справочника В.А. Никерова «Кто есть кто: Всемирное издание» (Москва, 2016) с дополнениями по состоянию на 1 января 2017 года. Главным разделом стал «Год литературы и ещё один год в творческой жизни Мар. Салима». На основании официальных документов, архивных материалов и публикаций в российских и зарубежных средствах массовой коммуникации хронологию составила кандидат филологических наук Лира Салимова.

Даже беглое знакомство с разделом дает представление о том, какую активную творческую жизнь ведет писатель-сатирик. Так, 25 мая 2015 года, сразу после успешного выступления на Международном фестивале славянской поэзии в Варне, он провел творческий вечер в столице Болгарии Софии, а уже на следующий день выступил в Российской академии художеств в Москве. 19 апреля 2016 года презентовал свою книгу «Президентский кот» в ТД «Библио-Глобус» в Москве и уже на следующее утро выехал в Стерлибашевский район, где выступил на вечере юмора и сатиры и на встрече с местными литераторами в центральной районной библиотеке.

Отдельными разделами представлены библиографический указатель — список книг и произведений писателя, изданных в 2015-2016 годах. За последние два года в разных издательствах вышли восемь книг Мар. Салима на башкирском, русском и английском языках. Поэтические, прозаические, публицистические произведения опубликованы в коллективных сборниках на башкирском, русском, татарском, болгарском, греческом, итальянском, украинском, французском, шведском, японском языках. Переводы самого сатирика напечатаны на башкирском языке в сборниках, изданных в Москве, в Болгарии и Канаде.

В разделе «Литература» приводится список статей о творчестве и рецензий на книги Мар. Салима, опубликованных в периодической печати и отдельных изданиях. Книгу украшают цветные фотоснимки Андрея Боброва, Александра Воробьева, Василия Кузьмина, Газима Талипова, Владимира Федорова, Илшата Шаймиева, Георгия Шишкина и Олега Яровикова. На обложке — дружеский шарж «Юморист на Парнасе» известного карикатуриста, члена Союза журналистов и Союза художников РБ и РФ Александра Андреева. Тираж книги — 500 экземпляров.

Новое издание скоро поступит в городские и районные библиотеки республики.