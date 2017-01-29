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29 января Воскресенье

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«Салават Юлаев» закончил выездную серию текущего сезона поражением в Череповце

СПОРТ

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

«Салават Юлаев» закончил гостевую программу девятого чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В Череповце команда Игоря Захаркина встречалась с аутсайдером Западной конференции — «Северсталью».

Счет открыл уфимец Линус Умарк, реализовав большинство в первом периоде броском от синей линии — 0:1.

Однако второй отрезок матча уфимцы традиционно проиграли. Причем, также было реализовано численное преимущество. Максим Трунев и Павел Чернов вывели череповчан вперед — 2:1.

Дмитрию Макарову удалось добить шайбу в пустые ворота в третьем периоде также при игре в большинстве — 2:2.

В овертайме «Северсталь» вырвала победу — 3:2.

С последнего северо-западного выезда в «регулярке» «Салават» везет всего два очка, добытые в начале его в Подольске и в конце в Череповце.

Следующая серия встреч, домашняя, заключительная, начнется в феврале — первого числа уфимцы принимают питерский СКА.

Теги: хоккей,КХЛ
 
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