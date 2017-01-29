В Башкирии газ пришел в четыре села Учалинского района Фото: администрация г. Учалы





В Башкирии газ пришел в четыре села Учалинского района Фото: администрация г. Учалы

УФА, 29 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На севере Учалинского района газ проведен в четыре населенных пункта — села Сафарово, Ильчино, Мансурово, Ильинка — всего 1300 домовладений. Как сообщили в администрации муниципалитета, впервые газ пришел в Учалинский район в 1998 году.. Через 10 лет два межпоселковых газопровода Миндяк – Уразово (89,3 км) и Кунакбаево – Ахуново (31,4 км) довели газ до 18 сельских населенных пунктов с охватом 3 тысячи домовладений и около 20 школ, детсадов, фельшерско-акушерских пунктов.

Еще через девять лет газ дошел до жителей севера района. ПАО «Газпром» инвестировал в строительство 26-километровой ветки магистрали Учалы – Мансурово почти 189,5 млн рублей. Бюджет республики оказал помощь в размере 47,8 млн руб..

На данный момент газ получили жители Мансурово. О готовности оплатить подключение к природному газу заявили 56 домовладений. Отметить запуск в эксплуатацию Мансуровского газорегуляторного пункта в Мансурово район прибыл гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Уфа» Альберт Ахметшин с коллегами и глава района Фарит Давлетгареев с представителями муниципалитета.

«По Учалинскому району уровень газификации еще низкий. В будущем «Газпром» планирует построить магистральный газопровод Мансурово – Курамино с охватом 8 населенных пунктов., что позволит полностью газифицировать район. Но есть и проблема – это неполная загрузка построенного газопровода, которая на сегодня составляет около 30 процентов. Поэтому призываем население, социальные объекты, промышленные предприятия присоединяться к построенным в районе газопроводам», — сказал Альберт Ахметшин.