Зугура Рахматуллина: «Ассамблея народов России — организация, консолидирующая многонациональный народ страны»

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Председатель Совета Ассамблеи народов Башкортостана, член Комитета по делам национальностей Госдумы Зугура Рахматуллина приняла участие в работе расширенного заседания Совета Ассамблеи народов России и Центрального Координационного Совета молодежной Ассамблеи народов России «Мы — россияне». Руководители региональных отделений, представители Федерального агентства по делам национальностей, региональных органов исполнительной власти, общественности, депутаты Госдумы, эксперты-специалисты в сфере этнокультурной политики государств ближнего и дальнего зарубежья рассмотрели ряд вынесенных на обсуждение вопросов и проблем.

На заседании были подведены итоги деятельности Ассамблеи народов России и ее молодежного крыла за 2016 год, обсуждены результаты реализации грантовых программ и проектов, определены основные направления работы организации на текущий год. По мнению Зугуры Рахматуллиной, перед региональными ассамблеями поставлены конкретные задачи, направленные на активизацию их деятельности: создание ресурсных центров в сфере национальных отношений, привлечение молодежных объединений к решению этнокультурных проблем в регионе, организация совместной работы со студенческими советами вузов.

В конце мая в Москве состоятся седьмой отчетно-выборный съезд Ассамблеи народов России и Первый съезд народов Евразии, в подготовке и проведении которых самое активное участие примут региональные ассамблеи.

«То, что в работе расширенного заседания Ассамблеи народов России активное участие приняли коллеги из зарубежных стран, где уже работают представительства Ассамблеи народов России и где планируется их открытие, еще раз подтверждает тот факт, что организация играет огромную миротворческую и консолидирующую роль не только в регионах и в стране, но и за рубежом. И Первый съезд народов Евразии, в котором активное участие примет наша многонациональная республика, станет еще одним объединяющим народы механизмом в условиях современной геополитической ситуации», — считает депутат.