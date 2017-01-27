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27 января Пятница

Уфа   °

В Уфе пожилых и людей с ограниченными возможностями приглашают в музей Нестерова на встречу с художником

КУЛЬТУРА

В Уфе пожилых и людей с ограниченными возможностями приглашают в музей Нестерова на встречу с художником Фото: Олег Яровиков

В Уфе пожилых и людей с ограниченными возможностями приглашают в музей Нестерова на встречу с художником Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе пожилых и людей с ограниченными возможностями приглашают в музей имени Нестерова на встречу с членом союза художников Российской Федерации, заслуженным работником культуры РБ, Государственным стипендиатом Министерства культуры РФ, обладателем золотой медали Союза художников России «Духовность. Традиции. Мастерство» Сергеем Игнатенко. Эта встреча — еще одно мероприятие проекта «Открытый мир» в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие сферы внутреннего и въездного туризма в городе Уфе».

Мероприятие состоится в Башкирском государственном художественном музее 1 февраля, начало в 11 часов.

Записаться на экскурсию можно по телефону 279-12-59 или по адресу электронной почты: srt@ufacity.info.

Теги: музей имени Нестерова,творческая встреча
 
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