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27 января Пятница

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В Башкирии выставлена на торги заготовка 25 тысяч кубометров древесины

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии выставлена на торги заготовка 25 тысяч кубометров древесины Фото: Минлесхоз РБ

В Башкирии выставлена на торги заготовка 25 тысяч кубометров древесины Фото: Минлесхоз РБ

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министерство лесного хозяйства Башкортостана выставило на аукционы по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для обеспечения предпринимателей 49 лотов.

Общий объем заготовки древесины — 25,3 тысячи кубометров. Участки находятся на территории Альшеевского, Бирского, Бурзянского, Иглинского, Нуримановского и Салаватского лесничеств. Заявки на участие в аукционах будут приниматься с 30 января по 17 февраля 2017 года, сообщили в пресс-службе Минлесхоза РБ.

Узнать подробнее об аукционах для предпринимателей можно на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.

Теги: заготовка леса,аукционы
 
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