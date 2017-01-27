В Башкирии пройдут мероприятия памяти религиозного деятеля и просветителя Зайнуллы Расулева

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане пройдет комплекс мероприятий памяти религиозного деятеля, просветителя и реформатора, шейха Зайнуллы Расулева. Об этом заявили участники заседания комиссии по координации деятельности религиозных организаций Исполкома Всемирного Курултая башкир, прошедшего накануне в Уфе.

1 февраля в Уфе организуют круглый стол на тему «Шейх Зайнулла Расулев — выдающийся башкирский мыслитель-философ, теолог и педагог-просветитель мусульманского мира». Ученый ушел из жизни ровно 100 лет назад — 2 февраля 1917 года, и круглый стол будет посвящен его памяти.

«Исследование его личности и творчества представляет особую важность для современного общества, так как учение Зайнуллы Расулева — это и есть тот традиционный ислам, возврат к которому объявлен в России одной из главных задач. Личность великого башкирского шейха пользуется большим уважением и почитанием среди российских мусульман. Популяризация его наследия будет способствовать укреплению традиционного российского ислама», — отметили организаторы.

3 февраля в городе Учалы в мечети имени Зайнуллы Расулева пройдут пятничный вагаз, собрание, жертвоприношение и трапеза с участием общественности и делегации Всемирного курултая (конгресса) башкир. Об этом сообщил главный специалист аппарата Исполкома Курултая Марат Гильманов.

На заседании рассматривались вопросы кадров в сфере религии, популяризации башкир в современном мире. Необходимо грамотно распространять информацию на родном башкирском языке, отметила общественный и политический деятель, писатель, переводчик и википедист Гузаль Ситдыкова. Были подведены итоги работы комиссии за 2016 год и намечены задачи текущего года, в том числе празднование 100-летия со дня образования Духовного управления мусульман РБ.