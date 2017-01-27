В Кармаскалинском районе Башкирии обсудили инвестиционное развитие территорий Фото: Олег Яровиков В Кармаскалинском районе Башкирии обсудили инвестиционное развитие территорий Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков провел в Кармаскалах рабочее совещание с инвестиционными уполномоченными районов и городских округов республики.

«Каждый муниципалитет должен быть заинтересован в привлечении на свою территорию новых инвесторов и выстраивании работы с ключевыми предприятиями района по активизации их инвестиционной деятельности. С этого года работа муниципалитетов в этом направлении будет оцениваться в рамках регионального рейтинга по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата», — подчеркнул Сергей Новиков.

Отдельное внимание на совещании уделили задачам, стоящим перед моногородами Кумертау и Белебей, получившими статус территорий опережающего социально-экономического развития. Им поручено до конца февраля разработать план мероприятий по привлечению резидентов — предприятий с инвестиционными планами.

Остальным монопрофильным муниципалитетам необходимо активизировать работу по взаимодействию с Фондом развития моногородов для определения ключевых инвестпроектов с привлечением софинансирования строительства инфраструктуры со стороны Фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития региона.