Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.63 ↑

EUR 64.02 ↓

27 января Пятница

Уфа   °

В Кармаскалинском районе Башкирии обсудили инвестиционное развитие территорий

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Кармаскалинском районе Башкирии обсудили инвестиционное развитие территорий Фото: Олег Яровиков

В Кармаскалинском районе Башкирии обсудили инвестиционное развитие территорий Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков провел в Кармаскалах рабочее совещание с инвестиционными уполномоченными районов и городских округов республики.

«Каждый муниципалитет должен быть заинтересован в привлечении на свою территорию новых инвесторов и выстраивании работы с ключевыми предприятиями района по активизации их инвестиционной деятельности. С этого года работа муниципалитетов в этом направлении будет оцениваться в рамках регионального рейтинга по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата», — подчеркнул Сергей Новиков.

Отдельное внимание на совещании уделили задачам, стоящим перед моногородами Кумертау и Белебей, получившими статус территорий опережающего социально-экономического развития. Им поручено до конца февраля разработать план мероприятий по привлечению резидентов — предприятий с инвестиционными планами.

Остальным монопрофильным муниципалитетам необходимо активизировать работу по взаимодействию с Фондом развития моногородов для определения ключевых инвестпроектов с привлечением софинансирования строительства инфраструктуры со стороны Фонда. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития региона.

Теги: развитие территорий,инвестиции,инвестпроекты
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть