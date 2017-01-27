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27 января Пятница

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«Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт»

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«Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт» Фото: ИА "Башинформ"

«Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт» Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В ночь с 30 на 31 января предприятие «Башавтотранс» возобновляет в Уфе движение автобусов по маршруту №101к «Южный автовокзал — Аэропорт».

Ночной рейс будет обслуживать автобус большой вместимости марки «НефАЗ», сообщили в пресс-службе предприятия.

Время отправления с Южного автовокзала Уфы — в 24.00 и 03.00. С кассового пункта аэропорта — в 01.30 и 04.30.

Теги: Башавтотранс
 
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