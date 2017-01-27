«Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт» Фото: ИА "Башинформ"
«Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт»
«Башавтотранс» открывает в Уфе ночной рейс «Южный автовокзал — Аэропорт» Фото: ИА "Башинформ"
УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В ночь с 30 на 31 января предприятие «Башавтотранс» возобновляет в Уфе движение автобусов по маршруту №101к «Южный автовокзал — Аэропорт».
Ночной рейс будет обслуживать автобус большой вместимости марки «НефАЗ», сообщили в пресс-службе предприятия.
Время отправления с Южного автовокзала Уфы — в 24.00 и 03.00. С кассового пункта аэропорта — в 01.30 и 04.30.