Башкирская содовая компания - участница международной выставки «Интерпластика- 2017» Фото: БСК Башкирская содовая компания - участница международной выставки «Интерпластика- 2017» Фото: БСК

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

БСК представляет свою продукцию на крупнейшей специализированной выставке пластмасс и каучуков «Интерпластика- 2017», которая проходит в эти дни в Москве. Мероприятие проводится в 20-й раз, в нынешнем году свою продукцию демонстрируют более 800 компаний из 35 стран мира, в том числе из Германии, Италии, Австрии, Франции, Таджикистана, Индии и Китая. Россию на выставке представляют ключевые предприятия, среди которых — Башкирская содовая компания, один из крупнейших производителей полимеров в стране. Предприятие выпускает треть всего отечественного ПВХ, состоит в числе лидеров по производству кабельных пластикатов. Эти виды продукции вызывали большой интерес у посетителей выставки.

— С БСК работаем уже более десяти лет. Компания — наш основной поставщик ПВХ-смолы. За время сотрудничества совместными усилиями удалось пройти большой путь по совершенствованию качества продукции. Специалисты предприятия очень чутко реагировали на все наши пожелания, находили варианты решений, проводили дополнительные встречи и консультации. Очень приятно, что Башкирская содовая компания и Торговый дом «Башхим» идут навстречу своим заказчикам, с легкостью подстраиваются под требования потребителей,- говорит генеральный директор компании Grain Олег Родионов.

— Наша компания на рынке уже 16 лет, и 10 из них мы работаем с продукцией Башкирской содовой компании. Нас полностью устраивает качество, которое всегда стабильно. Компания PROPLEX – первый в России разработчик и крупнейший производитель оконных ПВХ-систем по австрийским технологиям, и БСК для нас стратегический поставщик, — поясняет директор по закупкам компании PROPLEX Дмитрий Матвеев.

Стенд БСК вызвал большой интерес у посетителей выставки, а совместная работа специалистов Башкирской содовой компании и Торгового дома «Башхим» помогла решить многие вопросы, касающиеся реализации, упаковки, качества и технических характеристик продукции предприятия.

— Работа на выставке идет очень продуктивно. Обозначен определенный круг проблем, некоторые из них пытаемся решить на месте. Получили предложения по новым видам сырья, налаживаем контакты с потенциальными потребителями, а также производителями и поставщиками сопутствующего оборудования при производстве полимеров, — делится директор по производству «Каустик» Олег Князев.