В Башкирии до 14 марта закрыто движение по путепроводу возле Булгаково Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству В Башкирии до 14 марта закрыто движение по путепроводу возле Булгаково Фото: Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфимском районе, из-за ремонта путепровода на км 0+00 автомобильной дороги Уфа — Инзер — Белорецк у села Булгаково будет изменена схема проезда автотранспорта.

На период бетонирования и набора прочности железобетонных конструкций с 10 часов 27 января до 14 марта 2017 года полностью закроют движение по путепроводу.

Как сообщили в Госкомтрансе Башкортостана, пропуск автотранспорта будет производиться по правоповоротным съездам со светофорным регулированием.