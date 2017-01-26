В Башкирии ОНФ призвал белорецких чиновников организовать подвоз детей в школу

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии региональное отделение ОНФ направило обращение в адрес администрации Белорецкого района с просьбой незамедлительно принять меры по организации транспортировки учеников из деревни Сафаргулово до школы и обратно. Фронтовики выразили озабоченность по поводу ситуации, сложившейся с доставкой школьников. Как стало известно представителям Народного фронта, 20 учеников вынуждены ежедневно проходить 8 км пешком через железнодорожные пути, чтобы добраться до школы, расположенной в другом селе. Местные жители жалуются, что школьный автобус доезжает только до соседней деревни, и для школьников из Сафаргулово там не остается места.

«Безопасность детей при организации учебного процесса, в том числе их доставка с отдаленных населенных пунктов до школы, – это первостепенная задача муниципальных органов исполнительной власти. По причине не первого подобного случая можно сделать промежуточный вывод о том, что при проведении оптимизационных мероприятий в системе общего образования были допущены просчеты, логистически не выверены решения, последствием чего стали такие недопустимые ситуации. Мы планируем в ближайшее время провести расширенное заседание региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» с приглашением всех заинтересованных лиц в данной сфере. В XXI в. такие ситуации просто недопустимы», – считает руководитель региональной рабочей группы Народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности» Сергей Корлыханов.