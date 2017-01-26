Владимир Путин вручил награду учительнице из Уфы Фото: пресс-служба Президента России Владимир Путин вручил награду учительнице из Уфы Фото: пресс-служба Президента России

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Владимир Путин наградил учительницу из Уфы. В Екатерининском зале Кремля Президент России вручил государственные награды и дипломы о присвоении почетных званий более чем 30 россиянам за выдающиеся достижения в науке, культуре, медицине, производственной и наставнической деятельности.

В числе награжденных — учитель муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №42» из Уфы. Лизе Агадуллиной присвоено почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».

«Вы представляете и науку, и образование, культуру, духовную сферу, промышленность, сельское хозяйство, средства массовой информации. Всех вас объединяет высочайший уровень мастерства, умение работать, причем с полной самоотдачей, и, что самое главное, добиваться поставленных целей, — обратился к участникам торжества Владимир Путин. — Ваш труд, ответственность, личные качества служат нравственным и профессиональным ориентиром для тысяч, а может, и миллионов людей. И это не менее значимо, чем достигнутые вами результаты».

Вместе с учительницей из Уфы награды получили кардиохирург Ренат Акчурин, народный артист РСФСР Василий Ливанов и бессменный руководитель «Клуба весёлых и находчивых» Александр Масляков.