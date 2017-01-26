В Уфе состоится ярмарка вакансий для молодежи Фото: Андрей Старостин В Уфе состоится ярмарка вакансий для молодежи Фото: Андрей Старостин

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе 2 февраля состоится специализированная ярмарка вакансий для молодежи.

Как сообщили агентству «Башинформ», на посетителям ярмарки предложат вакансии администратора, бетонщика, водителя автомобиля, инженера, кондуктора, кондитера, кровельщика, каменщика, контролера, мастера строительных и монтажных работ, менеджера, облицовщика-плиточника, преподавателя, плотника, продавца, слесаря по ремонту автомобилей, сборщика мебели, слесаря-сантехника, тракториста, токаря, электрогазосварщика, электрика и других профессий.

Кроме того, на ярмарке представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.