Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.14 ↓

EUR 63.42 ↑

26 января Четверг

Уфа   °

На базе отдыха в Башкирии из-за обрыва троса подъемника пострадали две девушки

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

На базе отдыха в Башкирии из-за обрыва троса подъемника пострадали две девушки Фото: Олег Яровиков

На базе отдыха в Башкирии из-за обрыва троса подъемника пострадали две девушки Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На базе отдыха в Башкортостане из-за обрыва троса подъемника две девушки с травмами попали в больницу. Сообщение об инциденте в Иглинском районе поступило в полицию 25 января. Республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Предварительно установлено, что на территории конноспортивно-охотничьего хозяйства вчера произошел обрыв металлического троса бугельного подъемника тюбинговой трассы. В результате пострадали отдыхавшие на турбазе «Ташлы» девушки 21 и 22 лет. С травмами различной степени тяжести они доставлены в уфимскую больницу. По информации ГТРК «Башкортостан», у одной из них врачи диагностировали перелом позвоночника, у другой – сотрясение головного мозга.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Готовится постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью», — прокомментировали в пресс-службе надзорного ведомства.

Теги: ЧП,СКР по РБ
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть