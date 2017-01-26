В Уфе следователи проверяют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка в больнице Фото: Андрей Старостин В Уфе следователи проверяют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка в больнице Фото: Андрей Старостин

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе следователи проверяют обстоятельства гибели трехлетнего ребенка в больнице. В полицию 25 января из детской больницы №17 поступило сообщение о смерти мальчика. Республиканский Следственный комитет проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, 25 января в отделении реанимации скончался от осложнений вирусно-бактериальной инфекции несовершеннолетний житель Кармаскалинского района. Он был перевезен в уфимское медучреждение из Кармаскалинской районной больницы.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по РБ.

Как сообщалось ранее, 20 января мальчику стало плохо. Врачи пытались сбить ему температуру — поставили капельницу. После нее пациенту стало хуже. В 04.00 его сердце остановилось.