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26 января Четверг

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В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в уфимской больнице

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в уфимской больнице Фото: Олег Яровиков

В Башкирии Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в уфимской больнице Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По результатам доследственной проверки Следственный комитет Башкортостана возбудил уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки в уфимской больнице №17. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Версия следствия следующая: утром 15 января текущего года бригада скорой помощи доставила в ГДКБ № 17 несовершеннолетнюю жительницу столицы с жалобами на боли в тазобедренных суставах и учащение сердцебиения. Ортопед и хирург осмотрели пациентку, дали рекомендации и отправили ее домой под наблюдение участкового педиатра. Педиатр пришла на следующий день. Каких-либо рекомендаций по лечению дочери родители не получили. Вечером 16 января школьнице стало хуже. После полуночи 17 января ее в экстренном порядке увезли в больницу. Утром она скончалась в отделении реанимации. Предварительная причина смерти — сердечно-сосудистая патология.

«Осуществляется комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователи рассматривают несколько версий случившегося», — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Теги: причинение смерти по неосторожности,СКР по РБ
 
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