В Башкирии проживают 126 обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда» Фото: Олег Яровиков В Башкирии проживают 126 обладателей знака «Житель блокадного Ленинграда» Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

27 января отмечается День воинской славы России — День снятия блокады города Ленинграда. В этом году исполняется 73 года с окончания самой продолжительной и страшной осады города за всю историю человечества — блокада длилась почти 900 дней.

В Башкортостане проживают 126 человек, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда», об этом сообщает Минтруда региона. Из них 75 проживают в Уфе, остальные 51 — в других городах и районах республики.

Знак «Житель блокадного Ленинграда» вручается гражданам, прожившим не менее четырех месяцев в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года).

Лица, относящиеся к данной категории, пользуются целым рядом мер социальной поддержки от государства. Предоставляется ежемесячная денежная выплата, с 1 февраля 2016 года она составляет 2638,27 рублей, либо набор социальных услуг в виде дополнительной бесплатной медицинской помощи, в том числе обеспечения лекарственными средствами по рецептам врача, предоставления путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Лица, награжденные знаком и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, обеспечиваются за счет средств федерального бюджета жильем. Кроме того, граждане данной категории обеспечиваются протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Также гражданам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда» и признанным инвалидами, предоставляется ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Компенсация выдается через органы социальной защиты (филиалы и отделы филиалов Республиканского центра социальной поддержки населения).