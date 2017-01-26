Башкирия намерена активизировать сотрудничество с Белоруссией

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Министр экономического развития Башкортостана Сергей Новиков встретился с недавно назначенным советником, руководителем отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в Уфе Петром Балтруковичем.

Главной темой обсуждения стали вопросы активизации сотрудничества между Башкортостаном и Республикой Беларусь. В частности, речь шла о подписании соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя правительствами. Стороны выразили готовность к совместной работе по увеличению товарооборота между республиками, проработке совместных инновационных проектов, созданию совместных предприятий.

В отделение Посольства направят инвестиционные проекты Башкортостана, а также информационные материалы по условиям и льготам для предприятий при размещении производств на территории опережающего социально-экономического развития городов Белебей и Кумертау. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Башкортостана.