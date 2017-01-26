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26 января Четверг

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Башкирия подтвердила статус региона с низкорисковым уровнем госдолга

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Башкирия подтвердила статус региона с низкорисковым уровнем госдолга Фото: Олег Яровиков

Башкирия подтвердила статус региона с низкорисковым уровнем госдолга Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Государственный долг Республики Башкортостан по итогам 2016 года составил 23,6 млрд рублей, что на 1 млрд ниже аналогичного показателя за 2015 год. Этого удалось достичь за счет перевыполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов.

В итоге Башкортостан закрепил динамику 2015 года по снижению объема государственного долга и в очередной раз подтвердил статус региона с низкорисковым уровнем госдолга.

«Снижение объема долга и использование в течение последних трех лет механизма замещения рыночных заимствований более дешевыми в обслуживании бюджетными кредитами способствует снижению расходов бюджета на обслуживание долга. Это позволяет сэкономленные на процентах средства направлять на исполнение расходных обязательств республики», — прокомментировала пресс-секретарь Министерства финансов РБ Альфия Кутлуева.

За 2015-2016 годы сумма экономии по расходам на обслуживание долга превысила 0,8 млрд рублей.

Теги: Минфин РБ,госдолг
 
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