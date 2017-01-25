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25 января Среда

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Глава администрации Белорецкого района Башкирии сделал сенсационное заявление - ВИДЕО

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Глава администрации Белорецкого района Башкирии сделал сенсационное заявление - ВИДЕО Фото: собственный источник | Видео: собственный источник

Глава администрации Белорецкого района Башкирии сделал сенсационное заявление - ВИДЕО Фото: собственный источник | Видео: собственный источник

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Глава администрации Белорецкого района Республики Башкортостан Владислав Миронов 25 января сделал сенсационное заявление на заседании в муниципалитете.

«Сейчас я, наверное, вас удивлю, но к 2020 году у нас в Белорецке должно быть создано 108 млн рабочих мест. Я не ошибся. У нас должны работать 108 млн пчёл. Они должны собирать мёд, который мы должны поставлять на китайский рынок и ориентироваться на 1,5 млрд наших потребителей», — сказал Владислав Миронов.

Теги: работа,занятость,трудоустройство,пчёлы,мёд
 
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