Глава администрации Белорецкого района Башкирии сделал сенсационное заявление - ВИДЕО Фото: собственный источник | Видео: собственный источник
Глава администрации Белорецкого района Башкирии сделал сенсационное заявление - ВИДЕО
Глава администрации Белорецкого района Башкирии сделал сенсационное заявление - ВИДЕО Фото: собственный источник | Видео: собственный источник
УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Глава администрации Белорецкого района Республики Башкортостан Владислав Миронов 25 января сделал сенсационное заявление на заседании в муниципалитете.
«Сейчас я, наверное, вас удивлю, но к 2020 году у нас в Белорецке должно быть создано 108 млн рабочих мест. Я не ошибся. У нас должны работать 108 млн пчёл. Они должны собирать мёд, который мы должны поставлять на китайский рынок и ориентироваться на 1,5 млрд наших потребителей», — сказал Владислав Миронов.