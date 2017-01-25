В УГНТУ состоялось заседание по внедрению инноваций Фото: пресс-служба УГНТУ







В УГНТУ состоялось заседание по внедрению инноваций Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ»/.

Уфимский государственный нефтяной технический университет с рабочим визитом посетил Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов.

Он осмотрел молодёжный технопарк, познакомился с системой ранней профориентации и отметил, что здесь реализуется идея подготовки будущих инноваторов, начиная с дошкольного возраста. Премьер-министр пожелал дальнейших успехов участникам студенческого чаптера SPE (международного общества инженеров-нефтяников), который завоевал диплом лучшего студенческого чаптера в мире. Он также посмотрел презентацию Инжинирингового центра, который занимается промышленной экспертизой, а также приступает к выпуску высокотехнологичной продукции для предприятий ТЭК.

В большом зале Образовательного центра Газпрома УГНТУ состоялось заседание, главной темой которого было объединение усилий научного сообщества для успешного внедрения инноваций.

В нём приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов, директор Института проблем нефтехимпереработки Эльшад Теляшев, главный конструктор АО «Уфа-Авиагаз» Александр Мохов и директор по перспективному развитию и техническому сопровождению этого предприятия Олег Филалеев, вице-президент Академии наук РБ Александр Дегтярёв, советник генерального директора ООО «Газ Нефть Сервис» Юрий Пережогин, заместитель генерального директора ООО «Газ Нефть Сервис» Дмитрий Яковлев, генеральный директор ООО МИП УГНТУ Консорциум «Нефтегазововый центр» Ильдар Юлбарисов, заместитель гендиректора консорциума «Нефтегазововый центр» Альберт Ахметшин, директор Уфимского топливно-энергетического колледжа Тагирьян Ганеев, а также проректоры и деканы УГНТУ.

Обсуждались вопросы присоединения института Нефтехимпереработки к УГНТУ, создания полигона для испытания новых технологий в области бурения, работы нефтегазохимического кластера республики. Шамиль Шарипов остановился в своем выступлении на стратегии координационного совета предприятий ТЭК.

Рустэм Марданов призвал всех участников включиться в разработку основных положений стратегии развития Башкортостана до 2030 года. «Мы довольны тем, как успешно развивается УГНТУ, который своими разработками и исследованиями подтверждает статус опорного вуза, но наши ожидания ещё больше», — подчеркнул премьер-министр.

«УГНТУ активно осуществляет интеграционные функции опорного вуза», — отметил ректор университета Рамиль Бахтизин. Он поблагодарил участников совещания за конструктивный и открытый диалог и заверил, что вуз в ближайшем будущем реализует намеченные планы: станет центром инновационного развития и войдёт в международные рейтинги.

Рамиль Бахтизин также обратился к Премьер-министру Правительства с просьбой возглавить Попечительский совет вуза. Рустэм Марданов выразил своё согласие.

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