В Башкирии «региональные» юрты Деда Мороза приняли 10 тысяч туристов Фото: Олег Яровиков В Башкирии «региональные» юрты Деда Мороза приняли 10 тысяч туристов Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

«Региональные» юрты Деда Мороза приняли 10 тысяч гостей, сообщила на пресс-конференции в «РБК-Уфа» сотрудник Центра развития туризма РБ Лилия Нурова. Гостевые юрты были размещены в разных «сторонах света», чтобы в них могли побывать жители отдаленных районов республики и соседних регионов. Гостевые юрты принимали посетителей с 1 по 8 января. За это время в них побывали более 10 тысяч человек: Ишимбай — около шести тысяч, Мишкино — трех тысяч, Октябрьский — 837, Учалы — около 600 человек.

Главную юрту в уфимском этнопарке «Ватан» посетили 115 тысяч человек в период с 7 декабря по 14 января. Проект по развитию внутреннего туризма «Башкортостан удивительный, новогодний» реализуется в республике второй год.