Башкирские волонтеры создают третью книгу «Лица Победы» Фото: волонтеры Победы Башкирские волонтеры создают третью книгу «Лица Победы» Фото: волонтеры Победы

УФА, 25 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Башкирские волонтеры работают над третьей книгой «Лица Победы». Добровольцы провели встречи более чем с 200 ветеранами из разных регионов России. Сейчас участники проекта обрабатывают фотографии героев и готовят материал к печати, сообщили активисты.

Информация, собранная волонтерами, проверяется через электронный банк документов Центрального архива Министерства обороны РФ и сводится в иллюстрированном сборнике. Накануне Дня Победы книга безвозмездно распространяется среди ветеранов, их родственников и музеев республики. Проект «Лица Победы» запущен на краудфандинговой площадке Planeta.ru. Здесь каждый желающий может поддержать проект и стать его участником.

Первым обладателем книги стал Президент России Владимир Путин. На межрегиональном форуме ОНФ в Йошкар-Оле член общественного движения «Волонтеры Победы» Александр Юдин из Башкортостана вручил ее Главе государства.