В 1927 году в Башкирии был большой запрос публики на книги - Архив печати Фото: Книжная палата РБ В 1927 году в Башкирии был большой запрос публики на книги - Архив печати Фото: Книжная палата РБ

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

В Башкирии наблюдается большой запрос публики на книги. Об этом сообщает газета «Красная Башкирия» в январе 1927 года. К примеру, в Бирске молодежь особенно нуждалась в книгах по общественным наукам и беллетристике. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

В республике запрос публики на книги большой, говорится в статье под громким заголовком «Дайте книгу!». В частности, в городе Бирске молодёжь особенно сильно нуждалась в современной беллетристике и в книгах по общественным наукам. Их не хватало и в центральной библиотеке города. По данным за ноябрь 1927 года, центральной библиотекой Бирска «книг выдано русским читателям — 1410, татарам — 800, детям — 1500». В публикации отмечается недостаток детской литературы и книг на татарском языке.

«Правление клуба принимало меры к расширению библиотеки книжным материалом и сделало заказ на выписку более необходимой литературы в местный магазин «Элемтя», но до сих пор ничего не может дождаться», — сетуют в газете и призывают «Кантполитпросвет расшевелить книжный магазин».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.