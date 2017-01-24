Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию Фото: Олег Яровиков Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

VII Республиканский детский интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию. В этом году традиционный конкурс посвящен Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.

Участниками могут быть учащиеся общеобразовательных школ, дошкольных учреждений образования и организаций дополнительного образования. Номинации: кормушка для птиц, скворечник, рисунок с зимующим видом птицы Башкирии, рисунок с перелетным видом птицы, появляющимся в регионе весной, вопросы о зимующих и перелетных видах птиц республики. Конкурс пройдет с 1 по 7 февраля, результаты будут объявлены 1 марта.

Организаторы VII Республиканского интернет-конкурса «Птицы Башкирии» — Союз охраны птиц России, Русское географическое общество РБ, информационный партнер — «Детское радио Уфа». Подробности — на сайте «Конкурс Птицы Башкирии».