Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию Фото: Олег Яровиков
Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию
Интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию Фото: Олег Яровиков
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
VII Республиканский детский интернет-конкурс «Птицы Башкирии» приглашает школьников к участию. В этом году традиционный конкурс посвящен Году экологии и Году особо охраняемых природных территорий.
Участниками могут быть учащиеся общеобразовательных школ, дошкольных учреждений образования и организаций дополнительного образования. Номинации: кормушка для птиц, скворечник, рисунок с зимующим видом птицы Башкирии, рисунок с перелетным видом птицы, появляющимся в регионе весной, вопросы о зимующих и перелетных видах птиц республики. Конкурс пройдет с 1 по 7 февраля, результаты будут объявлены 1 марта.
Организаторы VII Республиканского интернет-конкурса «Птицы Башкирии» — Союз охраны птиц России, Русское географическое общество РБ, информационный партнер — «Детское радио Уфа». Подробности — на сайте «Конкурс Птицы Башкирии».