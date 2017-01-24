Семейный лыжный туристический фестиваль «Снежинка» пройдет 5 февраля
УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Семейный лыжный туристический фестиваль «Снежинка» пройдет 5 февраля. Место проведения фестиваля не изменилось — поляна бывшего хутора Голодный, около остановочного пункта 1753 км Куйбышевской железной дороги за городом Миньяр.
Это будет уже седьмой по счету слет любителей зимнего отдыха. В программе традиционно запланированы лыжные соревнования, катание с гор, детские конкурсы, спортивные игры. Для семейных коллективов на поляне будут стоять большие теплые палатки, где можно будет отдохнуть, перекусить и даже поспать. В лесу будут проложены специальные промаркированные лыжные трассы, каждый желающий сможет принять участие в лыжных соревнованиях на различные дистанции или просто погулять по лесу. Каждый получит карту со схемой лыжни.
Специальная электричка «Снежинка» отправится от железнодорожной станции Уфа в 8 часов утра.