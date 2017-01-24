Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.50 ↓

EUR 63.94 ↓

24 января Вторник

Уфа   °

Уфимцам предлагают провести обед за уборкой снега

ОБЩЕСТВО

Уфимцам предлагают провести обед за уборкой снега Фото: Олег Яровиков

Уфимцам предлагают провести обед за уборкой снега Фото: Олег Яровиков

УФА, 24 янв 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Калининском районе Уфы администрация парка культуры и отдыха «Первомайский» объявила о запуске акции «Общественно-полезный обед». Организаторы призывают работников предприятий и организаций, расположенных рядом с парком, провести обед с пользой для себя и общественности.

С 24 по 27 января с 13.00 до 14.30 посетителям парка предложат очистить каток от снега в обмен на бесплатное катание.

«Мы призываем горожан проводить свободное время более активно, поддерживать здоровый образ жизни и заниматься спортом. А в период снегопадов отличной «зарядкой» станет уборка снега, — рассказала заместитель директора парка Альбина Помыканова. — Мы выдадим коньки и лопату, с которой вы и будете кататься, помогая нам чистить каток. Присоединяйтесь и проводите свой обед активно и позитивно».

Теги: уборка снега
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть